Winterfest22: Circuskunst in der Mozartstadt

Wie schnell doch die Zeit vergeht! Am 1. Dezember beginnt bereits das Winterfest 22 und hat für Sie wieder eine handverlesene Auswahl wunderbarer, einzigartiger Circuscompagnien im Gepäck. An drei Spielorten (Volksgarten, SZENE Salzburg und TOIHAUS Theater) gibt es in über fünf Wochen Spielzeit ein Programm, das von brandneuen Circusproduktionen bis hin zu altbewährten Klassikern alles zu bieten hat.

Neben der von Lichterketten erleuchteten Zeltstadt im Volksgarten wird auch die SZENE Salzburg dieses Jahr wieder zum Schauplatz internationaler Circuskunst. Ein ganz besonderer Tipp vom Winterfest-Team ist die österreichisch-deutsche Truppe hinter dem Stück »Sawdust Symphony«, die ab 9. Dezember in der SZENE für Furore sorgen wird. Die drei innovativen Circushandwerker Michael Zandl, David Eisele und Kolja Huneck reisen für das Winterfest mit einer selbst gebauten, speziellen Holzbühne an, die es in sich hat. In, auf und unter besagter Bühne spielt sich das originelle Stück ab, das mit circensischem Charme die Beziehung zwischen Mensch und Handwerk erforscht.