Wedding Planner

Melden Sie sich zur nächsten Ausbildung im WIFI Salzburg von 15.4.–7.5.2024, Mo–Mi 9.00–17.00 Uhr unter E-Mail: uwinter@wifisalzburg.at , Tel. +43 (0) 662/888-421 an. Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch.

Ihre Aufgaben sind es, die Wünsche und Träume der Hochzeitspaare kreativ umzusetzen und die Emotionen im Konzept zu berücksichtigen. Sie stehen mit fachlichem Know-how als überlegener Ruhepol dem Brautpaar zur Seite. Außergewöhnliche Wünsche und Inszenierungen stehen an der Tagesordnung. Die Kunst der Planung – die Hochzeit als Erlebnis zu inszenieren und damit beste Erinnerungen für das Brautpaar selbst sowie Familie, Freunde und Gäste zu garantieren, ist ihre Passion.

Ihre Berufung als „Freie:r Redner:in“

Der Trend geht steil bergauf und immer höher wird die Nachfrage nach freien Redner:innen für freie Trauungen, Feierlichkeiten und Events. Die Ansprachen und Moderationen müssen persönlich, individuell und ausdrucksstark sein. Viele Hochzeitsplaner, Eventmanager und auch die Hotelbranche erweitert ihr Angebot in diese Richtung.

Im WIFI Salzburg erhalten Sie das Rüstzeug, um perfekt abgestimmte Reden für Festlichkeiten und Events zu schreiben und zu präsentieren.Die inhaltliche Struktur der Ausbildung führt Sie von Zukunftschancen und Trends über Persönlichkeit, Schreiben & Präsentieren, Kundenmanagement, Technik, Marketing & Planung sowie die Rede selbst. Auch mit dem Unternehmertum und Recht werden Sie ausgestattet.

Melden Sie sich zur nächsten Ausbildung im WIFI Salzburg von 14.1.–10.4.2025, Di + Do 17.30–21.00 Uhr unter E-Mail: uwinter@wifisalzburg.at, Tel. +43 (0) 662/888-421 an. Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch.

