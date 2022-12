Wärmstens zu empfehlen

Heißes Design

Die Zeiten, in denen ein Kachelofen aus grünen, bodenständigen Kacheln bestand, sind schon lange vorbei. Im Moment sind Großkacheln in Trendfarben in Verbindung mit großflächigen Fliesen mehr als gefragt. Aus der Zusammenarbeit von Hafner, Platten- und Fliesenleger sowie Keramiker entstehen Kachelofen

und Fliesenboden wie aus einem Guss. Auch ohne keramische Außenelemente lässt sich ein Speicherofen realisieren und nimmt so beispielsweise die Form eines offenen Kamines mit großen Sichtfenstern an. Die klassische Ofenbank erscheint in modernen Farben und Formen und fügt sich nahtlos ins Gesamtkonzept ein. Gabriele Kloiber rät mit ihren 35 Jahren Erfahrung immer zur Kachel: „Sie ist einfach zu reinigen und die glatte Oberfläche ist in der Haptik unschlagbar, eine warme Kachel hat Wohlfühlgarantie und vereint heute Tradition mit Moderne.“