Die Zeiten sind vorbei, in denen man auf Zehenspitzen durch stille Museen und Galerien schlich und ehrfürchtig vor den Werken der groβen Künstler stand. Van Gogh Alive ermöglicht eine neuartige, multisensorielle Erfahrung von Kunst und ihrem Meister. Nur für kurze Zeit hat man in der Halle 4 der Salzburger Messe die einzigartige Gelegenheit, das Schaffen des berühmten niederländischen Malers neu zu erleben und ganz in seine Welt einzutauchen. Es werden über 3.000 teilanimierte Bildausschnitte aus seinen Werken gezeigt und eine lebendige Symphonie aus Licht, Farben, Klang und Düften geschaffen: van Goghs Meisterwerke werden so lebendig, plastisch, greifbar, als ob man direkt in sie hineingezogen würde – eine lehrreiche und faszinierende Kunsterfahrung, die bewegt und der ganzen Familie Spaß macht!