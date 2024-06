Urlaubsziel für alle Sinne

Das bedeutendste Wahrzeichen der Stadt ist der Ribat von Monastir, dessen Geschichte bis in die Zeit der arabischen Eroberung des Maghreb im 9. Jahrhundert zurückreicht. Ein Besuch dieser direkt am Meer gelegenen Festung mit ihrem wunderschönen Panoramablick ist ein absolutes Muss. Doch die Region um Monastir hat noch viel mehr zu bieten, von der Nachbarstadt Sousse mit ihrem lebendigen Souk bis zum Amphitheater in El Jem. Aber vor allem Kairouan ist einen Ausflug wert. Die Stadt im Landesinneren zählt zu den Heiligen Städten des Islam und ihre Altstadt gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Wohin man in und um Monastir auch schaut, trifft der Blick auf nordafrikanische Lebensfreude voller Kultur und Tradition.

Wenn die Sonne allmählich hinter dem Horizont versinkt, verwandelt sich die malerische Altstadt am Golf von Hammamet in eine symphonische Kulisse: Die melodischen Klänge orientalischer Musik, das lebendige Klappern von Pferdehufen, die lauten Rufe der Händler und ganz leise, aus der Ferne, das stetige Rauschen des Meeres. Diese einzigartige Klangkulisse macht Monastir zu einem unvergesslichen Erlebnis. Nun öffnen Sie Ihre Augen und beginnen Ihre Entdeckungsreise!

Fühlst du die Sehnsucht?

Oft genügt schon unser Tastsinn, um zu spüren, dass wir am richtigen Ort sind: der warme Sand zwischen den Zehen, der Moment des ersten Eintauchens in kristallklares Meerwasser und die frische Brise auf der Haut. Monastir ist ein wahres Strandparadies. Die meisten Hotels befinden sich am Strand von Skanes und bieten alles von Familienaktivitäten und Aquaparks bis hin zu luxuriösen Rückzugsmöglichkeiten für zwei. Egal ob Strandenthusiast oder Altstadtflaneur, Monastir weckt stets die Sehnsucht auf mehr.

Maghrebinische Gaumenfreuden

Egal zu welchem Abenteuer man in und um Monastir aufbricht, die tunesische Küche lockt mit ihrer Vielfalt und würzigen Aromen: Gegrillter Fisch oder Meeresfrüchte, saftig geschmortes Fleisch oder Gemüse aus der traditionellen Tajine und dazu feiner Couscous oder noch warme Fladenbrote – eine Verführung wie aus 1001 Nacht. Den Abschluss der Gaumenfreuden bieten Leckereien wie Baklava und Makroudh, die mit Honig und Nüssen verführen und den perfekten Abschluss der orientalischen Köstlichkeiten bilden.

Der sechste Sinn für Abenteuer

Wer eine Extraration Abenteuer sucht, ist in Monastir ebenfalls an der richtigen Adresse. Beim Kitesurfen steigt der Adrenalinspiegel und Taucher und Schnorchler erkunden farbenfrohe Korallenriffe, beobachten exotische Fische in ihrem natürlichen Lebensraum und tauchen ein in die faszinierende Stille der bezaubernden Unterwasserwelt. Mit etwas Glück können auf der Inselgruppe Kuriat sogar majestätische Meeresschildkröten beobachtet werden. Wer seine Zeit lieber mit Birdie oder Albatross verbringt, findet rund um Monastir gleich sieben große 18-Loch-Golfplätze und Tennisspielern stehen unzählige Anlagen zur Verfügung.