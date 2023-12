Super Woman

Noch haben uns die eisigen Temperaturen im Griff, dennoch wagen wir jetzt schon einen Blick auf den kommenden Frühling und Sommer, zumindest was die Modetrends anbelangt.

Auf den Laufstegen der Fashion Weeks wird die Rückkehr zur Weiblichkeit gefeiert, es darf durchaus körperbetont werden, man darf Kurven zeigen. Als sexy Feminismus gibt sich der neue Trend als Gegenpart zur Androgynität, die so lange Zeit die Laufstege beherrschte.

Zarte Stoffe, transparent schimmernde Materialien beherrschen die Sommermode, wie pastellfarbene Organza-Teile, leichter Sommer-Strick und ganz wichtig: Fransen!

Die Röcke und Kleider kommen 2024 in allen Längen daher – ein leichter Hang zum Extremen ist erkennbar: entweder in Micro-Kürze oder gleich knöchellang. Die Shorts hingegen werden „mittellang“: Im kommenden Frühjahr und Sommer ist Bermuda-Länge angesagt, dies gilt selbst für die bislang knappen Jeans-Shorts. Besonders trendig wirken die knielangen Hosen in Kombination mit Kniestrümpfen oder Boxerstiefeln. Die Oberteile dürfen zum Teil nach wie vor etwas größer ausfallen: der Trend zum Oversized-Shirt bleibt auch 2024 bestehen. Einen Flashback in die 90er-Jahre beschert uns der Trend „Drousers“, bei dem das Kleid lässig über der Hose getragen wird.

Trendfarben: Minimalismus versus Happy Print

2024 wird der Minimalismus gefeiert, was sich insbesondere in den Farben der Saison niederschlägt. Grau, Beige und Greige geben den Ton an, werden Ton in Ton getragen oder dezent mit den „Nicht“-Farben Weiß und Schwarz kombiniert. Vor allem Weiß wird für die kommenden Monate stark gehandelt – insbesondere als absolute Trendfarbe für Jacken und (Sommer-)Kleider.

Für farbliche Kontraste sorgen auch in der kommenden Saison noch Pinktöne sowie Happy Prints in allen Farben und Mustern. Außerdem sind kräftige Rottöne im Kommen – am besten kombiniert mit Schwarz zu einem feurigen Flamenco-Style. Diesem gerecht werden außerdem romantisch anmutende, schulterfreie Kleider und Blusen mit Carmen-Ausschnitt.

Flacher Stil

Auch in der kommenden Saison dürfen die ganz hohen Absätze im Schuhschrank bleiben. Selbst die großen Designer schickten im Rahmen der Fashion Weeks ihre Models gerne in flachem, tragbarem Schuhwerk über den Laufsteg. Ballerinas in allen Variationen, aber auch flache Sandalen gaben den Ton an, insbesondere die Jesus-Sandale, die ganz großes Potenzial hat, im kommenden Sommer zum Must-have schlechthin zu werden.