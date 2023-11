Halleiner Weihnachtsspiel Tradition auf der Pernerinsel

Das ELtheater führt mit „Stille Nacht – Schicksalsfäden“ die Tradition des Halleiner Weihnachtsspiels fort, das bereits seit dem 17. Jahrhundert existiert. Während der Winterzeit ruhte weitgehend die Arbeit in der Saline und im Bergwerk. Um sich ein Zubrot zu verdienen, zogen die Arbeiter also mit weihnachtlichen Liedern und Geschichten von Wirtshaus zu Wirtshaus. 1919 wurden diese in einer Bearbeitung für die Salzburger Festspiele endgültig als „Halleiner Weihnachtsspiel“ benannt.

So schließt sich also der Kreislauf von Industrie- zu Kulturstätte auf der Festspielbühne in Hallein. In Kooperation mit dem Kulturverein Salinenbühne und im Rahmen des Weihnachtsmarkts auf der Pernerinsel entführt „Stille Nacht – Schicksalsfäden“ mit einer Kombination aus packender Handlung und der zauberhaften Musik des 19. Jahrhunderts die Zuschauer auf eine weihnachtliche Reise in die Vergangenheit.