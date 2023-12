Rundum erneuert

Wissen Sie eigentlich, wie genial unser Organismus konzipiert ist? Aus wissenschaftlicher Sicht ist die Reinigung und Entgiftung des Körpers nämlich gar nicht nötig, weil die beiden Superhelden namens Leber und Nieren (neben Darm, Haut und Lunge) diese Aufgabe tagtäglich übernehmen. Die Entgiftungs-Organe fungieren als zentrale Kläranlage des Körpers und reinigen unser Blut von Schadstoffen, Umweltgiften, Medikamentenrückständen und anderen Abbauprodukten unseres Stoffwechsels.

Wenn die Entgiftungsorgane allerdings überfordert oder aufgrund einer Krankheit nicht vollständig funktionstüchtig sind, können ein paar Entlastungstage wahre Wunder bewirken.

Der häufig gebrauchte Begriff „Detox“ kommt von der englischen Langform „Detoxification“ und bedeutet in Deutsch „Entgiftung“. Fühlt man sich öfters schlapp und ausgelaugt, hat einen fahlen Teint, eine hohe Infektanfälligkeit, Verdauungsbeschwerden, Sodbrennen, Kopf- oder Gelenksschmerzen, ist der Körper womöglich stark mit Umweltgiften belastet. Dies passiert infolge von ungesunder Ernährung, Alkohol, Rauchen, Umwelt-Schadstoffen oder zu viel Stress.

Lifestyle-Sünden ausgleichen

Detox geht eigentlich immer, ist aber gerade im Wechsel der Jahreszeiten besonders geeignet und hilft dabei, sich wieder frischer, leichter, geistig klarer, beschwingter und energievoller zu fühlen. Da ein Entgiftungsprogramm den Stoffwechsel und die Verdauung beeinflusst, kann die Ernährungsumstellung in den ersten Tagen zu leichten Kopfschmerzen, Schwindel, Schwächegefühl, einem niedrigen Blutdruck oder Stimmungsschwankungen führen – daher sollte man an diesen Tagen keine Höchstleistungen von sich erwarten. Auch Sportler können ihre Leistungsfähigkeit an Entschlackungstagen nicht vollständig abrufen und sollten einen Gang zurückschalten, um einem Muskelabbau entgegenzuwirken. Die gute Nachricht: Gewöhnt sich der Körper erst an die Entlastung, kommt eine Doppelportion an Energie zurück.

Fastenintervalle bis zu 10 Tagen gelten als gesund und durchaus empfehlenswert. Wer mehr als vier Wochen fastet, muss darauf achten, nicht zu schnell an Gewicht zu verlieren, da sonst große Mengen an Schadstoffen aus den Fettdepots geschwemmt werden – und dieses Gift zirkuliert anschließend im Blut.

Entgiftung für zuhause

Viele Wege führen bekanntlich nach Rom – und so gibt es auch verschiedene Ansätze, wo und wie man eine Entgiftung durchführen kann. Die Konsequenten unter uns stellen sich der Herausforderung zuhause, indem sie sich zu Saftkuren, Reduktions- und Basenkost, (Intervall-)Fasten oder Leberreinigung entschließen.

Bei einer Detox-Kur mit Säften und Smoothies verzichtet man komplett auf feste Nahrungsmittel und nimmt stattdessen über den Tag verteilt Gemüsebrühe, Säfte aus Obst und Gemüse bzw. Smoothies mit einer dickflüssigeren Konsistenz zu sich. Es ist nicht anzuraten, sich länger als drei Tage ausschließlich flüssig zu ernähren, da der Körper in diesem Fall die Energie aus den Muskeln zieht.

Beim Basenfasten wird der Darm, nach zwei Entlastungstagen mit Obst und Gemüse, mit Bittersalz oder einer Darmspülung entleert. Durch die ausschließliche Ernährung mit frischen basischen Lebensmitteln über mehrere Tage wird der Säure-Basen-Haushalt wieder ins Gleichgewicht gebracht. Dieser damit verfolgte Entgiftungsprozess setzt den Verzicht auf säurebildende Lebensmittel wie Fleisch, Käse, Weißmehl, Zucker, Alkohol, Nikotin und Kaffee voraus.

Leberentfettung

Zu viele Kohlenhydrate, zu wenig Bewegung: Das sind, kurzgefasst, die Ursachen, die bei immer mehr Menschen zur schleichenden, wenn auch meist schmerzlosen Verfettung von Leber und Bauchspeicheldrüse führen. Schon mindestens jeder Dritte hat gefährliche Fetteinlagerungen in der Leber. Leberfasten nach Dr. Worm® – ein wissenschaftlich fundiertes, wirksames Konzept – eignet sich sowohl für Menschen, bei denen bereits eine Fettleber besteht, als auch für Personen mit Insulinresistenz, Metabolischem Syndrom, Adipositas oder Typ-2-Diabetes – aber auch für Schlanke mit einer Fettlebererkrankung. „Die massive Einschränkung der Kalorienzufuhr im Rahmen der Fastenkur führt bereits innerhalb weniger Tage zu einem nachweisbaren Abbau von Leberfett, was sich günstig auf den Zucker- und Fettstoffwechsel auswirkt und eine Senkung von Blutzucker- und Insulinspiegel erreicht“, sagt Diätologin und Gastrosophin Maria Anna Benedikt, die im beneVita in Wals unter fachkundiger Anleitung Leberfasten nach Dr. Worm® anbietet.

Detox mit Urlaubsfeeling

Jene, die sich lieber ärztlich und therapeutisch begleiten lassen und Detox mit Urlaub verbinden, wählen ein passendes Package im Kurhotel – vom Wochenende bis zur (ärztlich empfohlenen) 10- oder 14-Tages-Kur, gerne kombiniert mit Ayurveda, Yoga oder unterstützenden Methoden wie Darmreinigung oder Massagen.

Das Park Igls Medical Spa Resort in Innsbruck ist als renommiertes Gesundheitszentrum und international angesehenes präventiv-medizinisches Kompetenzzentrum eine prominente Anlaufstelle für eine Entgiftungs- und Entschlackungs-Kur nach F.X. Mayr. Angeboten werden unter anderem Programme wie Detox Classic, Detox Intensive oder der Detox Medical Check, bei dem sich der Gast innerhalb einer Woche umfassend präventiv-medizinisch, ohne Wartezeit, fachärztlich untersuchen lassen kann. Die Moderne Mayr-Cuisine nach individuellem Diätplan ist der gemeinsame Nenner und verknüpft das ganzheitliche Therapie- und Diagnostikangebot gezielt mit Ernährung und Bewegung. Ein typischer Tag im Park Igls beginnt mit der Einnahme von Bitterwasser, das die Leber entgiftet, und anschließendem Kneippen, um die Durchblutung zu fördern, zudem unterstützen regelmäßige Leberwickel den Detoxprozess. Primär geht es während der Kur darum, den Darm zu sanieren, die Leber zu reinigen und den Stoffwechsel anzukurbeln.

Auch im MY MAYR MED Resort im bayerischen Bad Birnbach dreht sich alles um professionelles Detox, jede Kur wird ärztlich betreut und individuell an den Gesundheitszustand jeden einzelnen Gastes angepasst. Das reizreduzierte Resort-Ambiente in der toskanisch anmutenden Naturlandschaft des Rottals schafft die beste Voraussetzung, um mentale Regenerationsprozesse in Gang zu setzen. Eine dort angebotene F.X. Mayr Kur dient der Darmsanierung, Ausleitung und Entgiftung des gesamten Organismus. Die Koch- und Ernährungsexperten des Hauses beziehen die besten saisonalen und biologischen Zutaten aus der Region. In den MY MAYR MED Koch- und Esskursen, umrahmt von Vorträgen über Ernährung und Kochen, lernen die Teilnehmer, wieder richtig zu kauen und die Aromen zu würdigen. Um sich von belastenden Stoffen zu befreien, kommen Anwendungen wie Detox-Fußbäder, Lymphdrainagen, Tiefenmassagen und Infusionen mit homöopathischen Heilmitteln zum Einsatz. „Der Körper dankt uns eine Detox-Kur mit ein paar Kilos weniger auf den Rippen, mit einem verbesserten Hautbild, einem gestärkten Immunsystem, positiver Stimmung und frischer Energie“, sagt Bianka Hallhuber, die Hotelmanagerin im MY MAYR MED Resort und rät zu einem Aufenthalt „am besten noch vor den Weihnachtskeksen“.

Das Wissen, dass sich der (gesunde) Körper von den meisten Giften alleine befreien kann, würde einen gesamten Industriezweig infrage stellen – und damit Unsummen an Geld, das (meist ohne zufriedenstellende Ergebnisse) für kostspielige Entgiftungs- und Entschlackungsmittel wie Tees, Pulver, Pflaster, Elixiere, Aktivkohle oder Zeolith ausgegeben wird. Der Konsument sollte daher nicht auf jedes Versprechen hereinfallen, das in der Werbung angepriesen wird. Klassische Kuren und wissenschaftlich erprobte Programme wie Darmsanierung, Leber- oder Basenfasten bringen nämlich immer noch den größten Erfolg und führen auf bewährte Weise zum Ziel – sich wieder fitter, leichter, gesünder und rundum erneuert zu fühlen!