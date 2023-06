Der Verein Chorus MM will mit seinem 23. Internationalen Cantus MM Musik- und Kulturfestival den Verein Rote Nasen Salzburg unterstützen.

Das breitgefächerte Repertoire der teilnehmenden Chöre und Orchester umfasst klassische Werke als auch traditionelle Stücke der jeweils teilnehmenden Nationen. Somit ist ein bunter, abwechslungsreicher musikalischer Abend garantiert.

Am Samstag, 8. Juli um 10:00 h findet unter Teilnahme aller Musikgruppen eine Ökumenische Feier mit sakralen Musikstücken und kurzen Gebeten in den verschiedenen Landessprachen im Salzburger Dom statt und am Nachmittag können sie den einzelnen Gruppe von 12.00 – 15.00 h bei Open-air Konzerten Mirabell Garten zu hören.