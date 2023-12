Rezept: Zanderfilet auf Roter Rüben Sauce mit Pak Choi

Zubereitung

Für die Sauce Rote Rübe schälen und in kleine Würfel schneiden. Mit Gemüsebrühe kochen, bis die Rüben weich sind und danach pürieren. Mit einem Schuss Obers verfeinern. Für die Beilage Pak Choi in 1 EL Butter beidseitig anschwitzen, salzen, pfeffern und mit 100 ml Wasser untergießen. Gemüse ca.

15 Minuten dünsten. Inzwischen die Fischfilets waschen, trocken tupfen und mit Salz und Pfeffer würzen. Schmalz in einer Pfanne erhitzen. Fisch auf der Hautseite zuerst ca. 3 Minuten kräftig anbraten, wenden und weitere 2 Minuten braten. Soße, Pak Choi und Fisch auf Tellern anrichten. Dazu passt am besten Wildreis.