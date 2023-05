Zubereitung:

Die 10 Tomaten mit einer Prise Salz und Zucker mixen. Durch ein Passiertuch drücken, die abgetropfte Flüssigkeit in einen Topf geben und auf die Hälfte reduzieren. Mit dem Essig, Zitronensaft und der Sojasauce abschmecken. Der Fond kann gerne etwas stärker schmecken.

Die Tomaten zum Einlegen vorher einritzen und dann kurz in Salzwasser blanchieren, in Eiswasser abschrecken und dann im erkalteten Einlegefond über Nacht ziehen lassen. Für das Öl das Basilikum mit dem Öl gut mixen, in einem Topf kurz erwärmen und dann gleich auf Eiswasser abkühlen. Durch ein Sieb geben. Für die Mayonnaise das Basilikum klein hacken. Mit Eiweiß, Essig, Salz und Senf fein mixen und danach mit dem Öl zu einer Mayonnaise aufziehen.

Die rote Zwiebel in feine Ringe hobeln oder schneiden, dann den Essig, Zucker und Salz aufkochen und über die Zwiebelringe gießen. Die eingelegten Tomaten nach 24 Stunden aus dem Sud holen und in mundgerechte Stücke schneiden.

Danach den Einlegesud noch einmal etwas reduzieren und nach Belieben mit etwas Zitronensaft und Salz abschmecken. Den fertigen Sud dann mit etwas Basilikum-Öl vermengen.

Zum Anrichten die Tomaten zu einem schönen Bouquet arrangieren. 4-5 Tupfen Basilikum Mayonnaise auf die Tomaten drapieren. Rote Zwiebel, den frischen Rettich und etwas Basilikum und nach Belieben frische Blüten auf das Gericht geben. Zum Abschluss die abgeschmeckte Vinaigrette mit dem Basilikum-Öl über die Tomaten gießen und servieren.