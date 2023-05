Zutaten für 4 Personen: 0,8 kg Schulterscherzel in 3 cm große Stücke geschnitten

0,2 kg Zwiebel in Würfel geschnitten

0,25 kg Sellerie- und Karottenwürfel

0,1 kg Bauchspeck geschnitten

2 EL Tomatenmark

1 EL Mehl

2 EL brauner Zucker

0,5 L Malzbier

0,2 L Rindssuppe

3 EL Bieressig

2 EL Butterschmalz

1 EL Paprika edelsüß

1 EL Biersenf

Salz, Pfeffer, Muskat

Lorbeerblatt, Wacholderbeere, Kümmel, Majoran und 1 Knoblauchzehe fein gehackt oder zerstoßen Semmelknödel: 0,3 kg alte Semmeln gewürfelt oder in Scheiben geschnitten

0,3 L Milch

1 Zwiebel gewürfelt

2 EL Butterschmalz

3Eier

Salz, Pfeffer, Muskat

Petersilie gehackt

Semmelbrösel

Küchenchef Thomas Reischl