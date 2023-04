Die Quinoa in vier Schüsseln aufteilen, die Süßkartoffelstücke, das Rosengemüse und die Kirschtomaten darauf verteilen. Vor dem Servieren den Hummus mit zwei Löffeln zu Nockerln formen und auf die Bowl geben. Zum Schluss mit verschiedenen Toppings (frische Sprossen, Kresse, Nüsse) dekorieren.

Die Kichererbsen gut abtropfen lassen und mit den restlichen Zutaten in einem hohen Gefäß mit einem Mixstab glatt mixen.

Rosengemüse zuputzen und in kleine Röschen schneiden, 5 Minuten lang in Salzwasser bissfest kochen, danach mit Eiswasser abschrecken. Mit Apfelessig, Olivenöl, Salz und Pfeffer würzen.

Süßkartoffeln mit der Schale ca. 30 Minuten im Ofen bei 170 Grad Ober-/Unterhitze schmoren. Nach dem Auskühlen die Schale entfernen und in grobe Stücke schneiden.

Getränkeempfehlung:

Iced Coffee

1 Espresso, 2 cl Kaffeelikör,

2 cl Rohrzuckersirup,

6 cl Milch, Eiswürfel.

Shaken oder in den Mixer geben,

on the rocks servieren.