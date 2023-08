Rezept: Gebeizter Ausseer Seesaibling

Zubereitung:

Seesaiblingsfilet mit Salz, Zucker, Orange und Zitrone für 24 Stunden einbeizen.

Anschließend das Seesaiblingsfilet von den Gewürzen befreien und dünn schneiden.

Für den Gurkensud, Gurke mit Salz mixen und in einem Passiertuch abtropfen lassen, anschließend mit Olivenöl und Salz mit einen Saucenbesen verrühren.

Für das Dillöl den Dill mit Sonnenblumenöl mixen und auf 70 Grad erhitzen, ebenso in ein Passiertuch geben.

Anschließend in einem tiefen Teller anrichten und mit Kaviar ausgarnieren.