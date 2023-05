PREDIGTSTUHLBAHN GMBH & CO. KG

In etwa 15 Minuten erreichen Sie beispielsweise bequem die urige Schlegelmuldenalm mit ihrer einladenden Sonnenterrasse und der gemütlichen Wärmestube. Lassen Sie sich dort mit herzhaften Spezialitäten und hausgemachten Kuchen verwöhnen!

Ganz egal, für welche Tour Sie sich entscheiden: Sie werden immer begleitet von traumhaften Fernblicken und herrlich frischer, nahezu pollenfreier Bergluft. Unsere Wanderkarte mit allen Wandertipps erhalten Sie kostenlos an der Kasse in der Talstation sowie in unserer Gastronomie.

Am Gipfel des Genusses

Es gibt wohl in ganz Bayern kaum einen schöneren Ausblick als den von der Kaffeeterrasse aus, die so gemütlich ist, dass man sie immer wieder besuchen möchte. Originale Loungesofas und -stühle aus den 50er Jahren laden zum Genießen ein. Im besonderen Ambiente des nostalgischen Bergrestaurants werden Sie den Alltag vergessen, neue Kraft tanken und beseelt mit neuer Energie wieder Richtung Tal schweben.

Wenn die Berge glühen

Genau richtig für eine Auszeit ist der Sundowner an jedem Donnerstagabend, der einem nahezu den Atem, bei einer Atmosphäre zwischen Nostalgie und alpinem Freiheitsgefühl, raubt.