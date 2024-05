Natürlich Inn-Salzach

Sonnenaufgang über der Au, mittags am See faulenzen und abends den Sternenhimmel genießen: Wer sanft reisen möchte, abseits ausgetretener Wege, wer Natur und den Charme kleiner, historischer Städte sucht – der ist hier richtig.

In Mühldorf lockt der lebendige mittelalterliche Stadtplatz, in Burghausen, gleich hinter der Grenze zu Deutschland, die weltlängste Burg, die über der farbenfrohen Altstadt thront. Viele Pilgerwege führen durch die Region in den Wallfahrtsort Altötting. Und in Waldkraiburg gibt es nicht nur eine einzigartige Geschichte, sondern auch einzigartige Museen.

Ab aufs Radl

Am besten lässt sich Inn-Salzach mit dem Rad erkunden. In der ADFC RadReiseRegion sorgen ausgeschilderte Fernradwege sowie 24 Thementouren für abwechslungsreiche Stunden. Wer mehr über die jeweiligen Orte erfahren möchte, kann das mit dem Handy per GPS-Tour tun.