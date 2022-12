„Musik transportiert Emotionen“

Weihnachten naht – wie werden Sie das Fest begehen?

Am 23. Dezember habe ich nachmittags noch ein Konzert in München in der Isar Philharmonie, das Nachholkonzert vom vergangenen Jahr. Das heißt, die stille Zeit fängt bei mir relativ spät an. Am 24. Dezember gibt es wieder eine Weihnachtssendung im ZDF. Demnächst kommt auch eine neue Edition meiner Weihnachts-CDs heraus, diesmal mit Lesungen, also hab ich mich im Laufe des Jahres schon viel mit Weihnachten beschäftigt. Am Heiligen Abend werde ich mit allen Kindern in Salzburg feiern und etwas Feines kochen. Letztes Jahr ist meine Schwester aus Hamburg zu Besuch gewesen mit ihrer Familie. Je mehr, desto besser – dann macht das Kochen gleich noch mehr Spaß, wenn man in großer Runde genießen kann.