Sexy Summer

Eines vorweg: In den kommenden Monaten wird es nicht nur von den Temperaturen her heiß! Die Modetrends für Frühjahr und Sommer versprechen reizvolle Ein- und Durchblicke und viel Haut.

Einige Modetrends sind offensichtlich gekommen, um vorerst zu bleiben, wie zum Beispiel der Einfluss der frühen 2000er Jahre, der sich auch weiterhin als Y2K-Trend in Cargo-Hosen, Low-Waist-Jeans, Tube-Tops und ultrakurzen Minis widerspiegelt.

Was uns außerdem erhalten bleibt, sind durchsichtige Kleidungsstücke in allen Formen und Variationen. Transparenz steht hoch im Kurs, wobei sich die zarten Materialien wie Mesh, Spitze und Netzstoffe diesen Sommer abwechseln mit Kleidern, Tops, Jacken in Häkel- und auch Strick-Optik. Kleider, Röcke und Hosen zeigen Bein – und das durch hohe Schlitze. Ebenfalls viel nackte Haut blitzt in nächster Zeit durch raffinierte Cut-outs und asymmetrische Schnürungen.

Raffiniert ist ohnehin ein nicht zu vernachlässigendes Schlagwort in dieser Saison – bis hin zu verspielt. Fransen geben sich die Hand mit Rüschen, Raffungen und aufwändigen Volants – immer wieder gesehen in Schwarz, um dem nach wie vor vorherrschenden Goth-Trend Tribut zu zollen.

Die goldene Mitte

Als Gegenstück zum sehr figurbetonten, reizvollen Look zeigen sich die Schnitte: Weite XXL-Formen eignen sich für stimmige Kombinationen und spannende Kontraste. Auch Maxi-Kleider sind in diesem Sommer gern gesehen, gerne in Kombination mit schweren Lederjacken, inspiriert aus der Biker- und Motorsport-Szene.

Unsere Röcke tragen wir diese Saison am liebsten mittellang. Wie schon in den kälteren Monaten bleibt der Midi-Rock schwer im Trend, anstatt kuscheligen Pullis und Stiefeln werden nun luftige Tops und Sneakers dazu getragen. Besonders schön: Midiröcke aus glänzendem Satin.

Musterstücke

Woran man wohl im Frühjahr und Sommer 2023 nicht vorbeikommt, sind Muster – je auffälliger, desto besser. Hoch im Kurs sind abstrakte Muster, genauso wie Animal Prints. Auch Streifen, Polka-Dots, Karos und sogar der Mix aus all diesen zeigt die Mode 2023. Urlaubsfeeling zaubern Prints und Accessoires, die romantische Sonnenuntergänge oder gar Unterwassermotive zeigen. Und was wäre ein Sommer ohne Blumen? Dieses Jahr zieren florale Designs nicht nur als Muster, sondern begeistern als 3D-Applikationen an Kleidern ebenso wie als Accessoires wie Schuhen und Taschen.

Eine besondere Bedeutung kommt dem Batik-Muster der 70er Jahre zu, zum einen bunt und psychedelisch wie anno dazumal, aber zum anderen auch in eleganten, zurückhaltenden Varianten. Insgesamt üben die 70er Jahre einen gewissen Einfluss auf die Sommermode aus. Retro ist in, insbesondere was Sonnenbrillen in überdimensionalen Formen betrifft.