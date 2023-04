Küchentechnik 2.0

Das Zauberwort der Saison lautet Multifunktion. Immer mehr Geräte werden zu Mehrfachkönnern und verbrauchen so wesentlich weniger Platz in der Küche. Dampfbacköfen der neuesten Generation vereinen ohne Qualitätseinbußen Kombidämpfer und Backrohr. Moderne Wärmeschubladen dienen nicht nur dazu Teller warm zu halten, sondern sind gleichzeitig in der Lage, schonend Speisen zu garen oder das Abendessen von gestern energiesparend aufzuwärmen. Einbau-Weinkühlschränke dienen als zusätzlicher Blickfang in der Küchenfront und laden zum Verkosten edler Tropfen ein. 2023 wird das Jahr der Multifunktions-Wasserhähne, die auf Knopfdruck kochendes Wasser oder Sprudel ausspucken. Einmal probiert, will man nicht mehr darauf verzichten. Ein weiterer Trend sind unter der Keramikarbeitsplatte montierte Induktionsfelder, die die Kochstelle optisch komplett in der Arbeitsplatte verschwinden lassen, was bleibt ist das Bedienfeld.