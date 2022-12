Die Küche von Andreas Senn zählt zu den besten Europas – am Nikolaustag verwandelte sich das SENNS.Restaurant im Salzburger Gusswerk darüberhinaus zu einer karitativen Weihnachtsbäckerei: Gemeinsam mit Ex-Skistar Gitti Obermoser und den Kindern der Volksschule Schallmoos wurden im 2-Sterne-Lokal Kekse für den guten Zweck gebacken. Initiatorin ist Renate Zierler mit ihrer österreichweiten Aktion „Köche kochen für die Kinder der SOS Kinderdörfer“. Schön verpackt in einer handsignierten Keksbox und mit einer Flasche Pinot Blanc aus dem Weingut des Kremstaler Winzers Michael Malat werden die SENNS.Keksboxen in limitierter Anzahl um einen Spendenpreis von 150 Euro pro Stück exklusiv an Gäste und Partner des Sternekochs verkauft. Der Reinerlös geht zu 100 Prozent an das SOS Kinderdorf.