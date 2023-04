Exklusiver geht es nicht – mieten Sie den Hubertushof in Anif!

Besondere Anlässe verdienen einen besonderen Rahmen:

Sie planen eine besondere Veranstaltung, ein Seminar, ein Incentive oder ein inspirierendes Meeting?

Buchen Sie den Hubertushof exklusiv.

Privatsphäre und individuelles Service – nur für Sie, Ihre Kunden & Mitarbeiter. Neben der Möglichkeit, den Hubertushof exklusiv zu mieten, bieten wir Ihnen einen attraktiven Full-Service über Verpflegungsleistungen, individuelles Branding bis hin zum maßgeschneiderten Rahmenprogramm. Wir sind ein Garant für geprüfte Qualität im Tagungs- und Seminarbereich und wurden deshalb von „Tagen in Österreich“ mit vier Flipcharts klassifiziert. Stilvolles Ambiente, köstliche Kulinarik, komfortable Zimmer und sechs großzügig angelegte und helle Tagungsräume: Als eines der besten Seminarhotels in Salzburg bieten wir unseren Gästen Top-Qualität vom Service bis zur Ausstattung. Der in absoluter Ruhelage gelegene 4.000 m² große Garten inklusive Terrasse ist ein wahres Refugium.