10 Dez Halleiner Spielereien

Obwohl unsere Einkaufswelt immer schnelllebiger und digitaler wird, können sich manche Geschäftsideen mit bewundernswerter Hartnäckigkeit gegen den Zeitgeist behaupten. Einige Tennengauer Gemeinden wie etwa Krispl oder St. Koloman finden höchst kreative und erfolgreiche Antworten auf das Kramersterben im Ort. Ein Unternehmen, das sich seit 225 Jahren am Markt behaupten kann, ist dann aber doch bemerkenswert. Dieses Kunststück gelingt dem Spielwarenhandel der Familie Oedl in Hallein.

Am 20. Mai 1794 erwarb Franz Oedl das Haus am Unteren Markt, in dem fortan Holzspielzeug, Spanschachteln, Hausrat und Galanteriewaren angeboten wurden. Die Halleiner Holzspielwaren wurden bald zum Inbegriff für originelles Qualitätsspielzeug, das sich dank idealer Verkehrswege über ganz Mitteleuropa ausbreitete. Wie gefährlich der Transport der Holzspielwaren sein konnte, zeigt ein Votivbild in der Dürrnberger Pfarrkirche, das zum Dank für ein glimpflich verlaufenes Schiffsunglück auf der Donau gestiftet wurde.

Das Sortiment mag sich im Laufe der Jahrhunderte verändert haben, aber das Haus am Unteren Markt in Hallein ist nach wie vor die erste Einkaufsadresse für gepflegte Spielwaren. An der Vielfalt und am Platzangebot hat sich vermutlich nicht viel verändert, dicht gestapelt liegen die unterschiedlichsten Spiele und Kinderträume beieinander, die der jetzige Inhaber Alois Oedl zielsicher aus den Regalen hervorzaubert.

Hühnersteigen, Arschpfeiferlreiter und andere historische Spielwaren, die einst zum Angebot des Verlegers Oedl gehörten, warten hingegen bis zum 2. Februar 2020 in der wunderbaren Ausstellung „Holz.Spiel.Zeug“ im nahen Halleiner Keltenmuseum auf die staunenden Augen der großen und kleinen Kinder.