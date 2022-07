Camping verbunden mit einer Brise Extravaganz und Design, das ist Glamping. An der Oberen Adria gibt es inzwischen viele tolle Locations, an denen man einen unvergesslichen Kurzurlaub in einzigartiger Atmosphäre erleben kann – in exklusiven Baumhäusern oder ungewöhnlichen Zeltunterkünften. Abseits überfüllter Hotelanlagen, inmitten der Natur, kann man die Seele so richtig baumeln lassen. Es liegt ein Hauch von Freiheit und Abenteuer im Glamping, aber eben ohne dabei gänzlich auf Luxus verzichten zu müssen. Eingepackt wird nur, was man auch fürs Hotel braucht, maximal noch das eigene Grillwerkzeug und Strandtücher, dann geht‘s auf ins glamouröse Abenteuer.

Wer auf Glampingreise geht, mietet sich eine entsprechende Unterkunft, braucht weder Zelt noch Wohnwagen. Die Location hält dann meist alles bereit, was auch im Komforturlaub erwartet wird – Pool, Restaurants und Sportmöglichkeiten. Glamping ist eine ausgezeichnete Alternative für den Urlaub mit der ganzen Familie. Unterkünfte bieten meistens eine eigene Küche und Grillmöglichkeiten, eigene Rasenflächen und großzügige Terrassen. So kann man mit Kindern einen einzigartigen Aktivurlaub abseits großer Bettenburgen erleben. Für Paare ist Glamping aber nicht minder interessant. Viele Glampingadressen haben sich auf Romantik und Luxus spezialisiert und bieten Zweisamkeit und Privatsphäre in malerischer Umgebung, mit allen Annehmlichkeiten, die Pärchen so brauchen.

Wir haben für euch vier Glamping-Sites ausprobiert, jede davon besitzt ihren eigenen einzigartigen Charme. Familiencamping Amarin ist ein idealer Urlaubsort für die ganze Familie in Kroatien, im Union Lido zwischen Venedig und Jesolo lässt sich Kultur und Strandurlaub ideal kombinieren und vierbeinige Familienmitglieder sind hier herzlich willkommen. Glamping Canonici di San Marco ist der Geheimtipp für Verliebte und Pärchen. Für alle, die der Hitze der Adria lieber entkommen, haben wir noch einen Geheimtipp in den Dolomiten mit dabei.

Campingplatz Union Lido

Wirklich einzigartige Unterkünfte findet man am Campingplatz der Union Lido an der Küste der Halbinsel Cavallino Treporti. Auf der langgestreckten Landzunge zwischen Jesolo und Venedig lassen sich hier auf unvergleichliche Weise Abenteuer, Badespaß und Kultur verbinden. Der Campingplatz bietet nicht nur ein simples Zelt zur Übernachtung, sondern gleich ein ganzes Camp. Jedes THE WILD besteht aus nicht weniger als vier Zelten, die man ganz für sich alleine hat, so wird es niemals zu eng und auch mit Kindern ist für ausreichend Privatsphäre gesorgt. Im größten Zelt befindet sich ein bequemes Doppelbett, Stauraum und ein Waschbecken, im zweiten Zelt eine separate Küche mit Esstisch, im dritten ein weiteres Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten und in Zelt Nummer 4 ein geräumiges Badezimmer. Die Eingänge der vier THE WILD Zelte sind einander zugewandt, wodurch ein großzügiger Innenhof entsteht. Die Zelte sowie die Terrasse verfügen über einen warmen Holzboden, ein Griller lädt zum Selberkochen ein und der hauseigene Strand ist nur wenige Meter entfernt. Der Union Lido ist vor allem für Familien geeignet, die ihren Vierbeiner mit auf Urlaub nehmen möchten. Hunde sind hier, in den Wild Camp Zelten, ausdrücklich willkommen.

Website: www.unionlido.com/de/unterkuenfte/the-wild/







Familiencamping Amarin

Glamping am Campingplatz gibt es ab diesem Sommer auch im kroatischen Rovinj. Maistra Camping hat für seine Gäste eine wunderschöne neue Glampingsite geschaffen. Die Zelte bestechen durch Trennwände aus Naturholz, Laminatböden und hochwertige Einrichtung. Natürlich ist im 38 m2 Zelt auch eine Küchenzeile vorhanden und es steht ein Elektrogrill bereit, um sich auch kulinarisch wie im großen Outdoor-Abenteuer zu fühlen. Klimaanlage, Bad mit Dusche, Wi-Fi sowie Fernseher sind obligatorisch. Große Terrassen und jede Menge Platz rund ums eigene Riesenzelt runden das Familienerlebnis ab. Für Hotelfeeling sorgt dann der angeschlossene Strand und die Poollandschaft mit zwei großen Meerwasserpools und einem Kinderpool für die Kleinsten, alle mit dem unglaublich romantischen Blick auf das historische Rovinj. Die zahlreichen Restaurants und Bars direkt in der Ferienanlage sorgen auch für das kulinarische Wohlbefinden. Sollten die Zelte gerade ausgebucht sein, sind auch die schicken Bungalows einen Blick wert! Mit Kindern eine absolut tolle Adresse.

www.maistracamping.com/de/campingplatz-amarin-rovinj





Luxus für Zwei ­– Glamping Canonici di San Marco

Glamping Canonici di San Marco liegt in der venezianischen Landschaft zwischen Padua und Venedig, eingebettet in die Natur und umgeben von alten Villen, die einst edlen Venezianern gehörten, die dort ihre Sommer verbrachten. Der Agriturismo selbst ist Teil eines großen Anwesens, zu dem eine historische Villa aus dem 16. Jahrhundert und ihre Nebengebäude gehören. Als Agriturismo bewirtschaftet Glamping Canonici heute immer noch seine eigenen Ländereien. Die „Barchessa“, das zentrale Gebäude, beherbergt zwei Suiten, den Frühstücksraum sowie weitere Aufenthaltsräume und wurde bis 1964 als Privathaus genutzt. Highlights sind aber die sechs Luxus-Safari-Zelte, die direkt an den Feldern des Agriturismo Glamping Canonici liegen. Ausgefallene Designmöbel, Kronleuchter und beeindruckende halb offene Badezimmer schaffen eine magische Atmosphäre. Jedes Zelt erzählt eine eigene Geschichte und hat sein eigenes Thema. Von Zelt ‚Bamboo‘ mit stylischer Bambuseinrichtung bis zum Luxuszelt Bagolaro, das einen eleganten Hauch Afrika verströmt, findet sich für jeden Geschmack etwas. Eines haben alle gemeinsam: Diesen ganz speziellen Zauber, wenn das Licht morgens durch die Zeltöffnungen fällt und der Wind sanft durch die Stoffkonstruktion fährt. So nah kommt man der Mischung aus Abenteuer, Freiheit und Luxus nur selten in Europa. Frühstück ist immer inklusive, Halbpension gibt es auf Anfrage.

Glamping Canonici war 2009 die erste Glampingsite Italiens und man erkennt auf den ersten Blick die Liebe, die die Besitzer Emanuele Padoan, Alessandro Muneratti mit Ehegattin Monica Greco in jedes Detail ihres Projektes stecken. Nicht umsonst wurde Canonici vom Guardian in die Liste der TOP TEN GLAMPING SITES in Europa aufgenommen.

www.glampingcanonici.com/en







Zweisam in luftiger Höhe

Zwar nicht an der Adria, aber viel zu spektakulär, um nicht erwähnt zu werden, sind die Baumhäuser des Caravan Park Sexten, inmitten der italienischen Dolomiten. Hier wo Camping mit höchstem Komfort angeboten wird, fehlt nichts, was man nicht auch in der gehobenen 4 Sterne Hotellerie vermissen würde. Im privaten Luxus-Baumhaus schwebt man in ca. 3,5 Metern Höhe förmlich über dem Boden. Die 35 qm großen, außergewöhnlichen Strukturen aus Holz bieten Paaren alles was das Herz begehrt, sogar einen privaten Whirlpool und Sauna. Wer Kinder mit dabei hat, greift zu den großzügigen Lodges, die heuer eröffnet wurden und Platz für bis zu 5 Personen bieten.

Aber das Schönste ist, morgens in luftiger Höhe aufzuwachen. Wenn draußen die ersten Vögel zwitschern, der Weißbach sanft plätschert und der strahlend blaue Sommerhimmel durch die großen Fensterflächen hereinlugt, bekommt man so richtig Lust, die umliegende Natur zu Fuß oder mit dem Mountainbike zu erkunden.

Wanderungen für Erwachsene und Kinder in der sagenhaften Bergwelt, sowie Mountainbike-Trails für alle Ansprüche laden zu Entdeckungsreisen ein. Kommt man am Nachmittag erschöpft und gefüllt mit Eindrücken wieder beim Baumhaus an, wartet schon die große Wasser-, Sauna- und Beautywelt auf die Erholungssuchenden.

Die beste Zeit, den Caravan Park zu besuchen, ist Frühling und Herbst. Egal ob im strahlenden Südtiroler Frühling oder im ‚Indian Summer‘ der Dolomiten. Wenn die Gäste noch rar sind und die Wanderwege verlassen, dann machen die leuchtenden Farben und die Frische der doch schon mediterranen Alpenluft diese Jahreszeiten zu einem ganz besonderen Erlebnis.

www.caravanparksexten.it/de