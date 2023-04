Wohnen unter freiem Himmel

Klimaschutz

Dieses Jahr stehen die Gartentrends klar im Zeichen des Klimaschutzes und der Nachhaltigkeit. Nach dem Motto „Je grüner, desto besser“ liegt es im Sinn der Zeit, möglichst jedes noch so kleine Fleckchen Garten zu begrünen und sinnvoll zu nutzen, auch im Sinne von Urban und Rooftop Gardening.

Gärten, die der Natur nachempfunden sind und dieser sogar ein wenig die Kontrolle zurückgeben, liegen klar im Trend. Die Gartengestaltung darf also „wild“ werden. Anstelle des englischen Rasens erfreuen nun bunte Sommerblumen das Auge, aber auch die Tierwelt. Insbesondere heimische (Wild-)Blumen bieten ein Festmahl für Bienen, Schmetterlinge und andere Insekten. In heimischen Bäumen und Sträuchern wie Berberitze, Liguster u.a. lieben Vögel es, sich ihre Nester zu bauen und sich zurückzuziehen. Generell gilt: Je artenreicher die Pflanzen in einem Garten, desto beliebter in der Tierwelt. Auch Totholz-Hecken bieten einen wunderbaren Unterschlupf für allerlei Getier.

Aber auch der Mensch profitiert: Die Gärten werden wieder bunter und abwechslungsreicher, die Zeiten der elegant-blassen Blütenblätter sind vorüber, es darf kunterbunt und farbintensiv werden. Mit der richtigen Auswahl an Pflanzen erfreut sich das Auge von Frühjahr bis in den Spätherbst an einer eindrucksvollen Blütenpracht.

Ein wesentlicher Vorteil heimischer Pflanzen besteht darin, dass sie sich optimal an unsere Witterungsverhältnisse anpassen. Grundsätzlich ist es ratsam, bei der Neuanschaffung speziell Augenmerk auf die Bedürfnisse der Pflanzen zu legen. Mit veränderten Klimaverhältnissen empfiehlt es sich, darauf zu achten, dass Blumen, Sträucher, Bäume und Co. diesen standhalten, also möglichst resistent gegen Trockenheit und Hitze sind, aber auch robust bei anhaltenden Niederschlägen und Extremtemperaturen.