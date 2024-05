Ganz schön clever

Im KAINDL Floor House in Wals erwartet dich nicht nur kompetente Beratung, sondern auch reichlich Inspiration rund um das Thema Wohnen. Neben Holz-, Vinyl- und Laminatböden findest du Arbeitsplatten und Möbel nach Maß, wasserfeste Wandpaneele und OSB 3 Platten.

FLOORganic bringt frischen Wind in die KAINDL Fußbodenkollektion und setzt einen bedeutenden Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. Die Produkte der FLOORganic-Linie sind alle mit der bewährten AQUApro-Technologie ausgestattet. Die feuchtigkeitsresistente HDF-Trägerplatte und das selbstschließende Nut-Feder-Profil, kombiniert mit einer feuchtigkeitsabweisenden Fase, bilden die Grundlagen für den Erfolg der AQUApro-Technologie. FLOORganic überzeugt zudem durch die integrierte ECO-Unterlagsmatte aus recyceltem Papier, die nicht nur für niedrige Gehschallwerte, sondern auch für eine zügige Verlegung sorgt. Zusätzlich sind die Böden kratzfest, pflegeleicht und schmutzabweisend.

Neben all diesen Vorteilen sollte man eines nicht übersehen: die ansprechende Optik. Dekorhighlight ist die Eiche Cremona, in drei Farbstellungen mit einer perfekt auf das Design abgestimmten synchronen Natural Touch Oberfläche. Frischen Wind bringt auch die Akazie in zwei Farben, die sich neben den bewährten Eichen geradezu aufdrängt.

KAINDL setzt bewusst auf Umweltfreundlichkeit und verpackt die Dielen von FLOORganic in nachhaltigen Kartons, um den Verzicht auf Plastik zu betonen. Der verantwortungsvolle Umgang mit natürlichen Ressourcen ist KAINDL ein großes Anliegen. Kreislaufwirtschaft, Klimaschutz und eine ökologische Wertschöpfungskette gehören zur KAINDL Unternehmenskultur. Sämtliche Rohstoffe stammen aus regionaler Holzindustrie. Alles in allem: ein österreichisches Qualitätsprodukt! FLOORganic ist im KAINDL Floor House Wals und im Online Shop verfügbar. Auf shop.floorhouse.at finden Sie alle Details!