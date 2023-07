Frischer, jünger, strahlender

Wer in Form bleiben, schlank und straff aussehen möchte, kommt nicht umhin, seine Muskeln zu trainieren, für gute Durchblutung und Entgiftung zu sorgen. Denn wir wissen, was mit den Jahren passiert, im Laufe der Zeit nimmt die Muskulatur ab und wird schlaffer – und das gilt für die Muskeln im Gesicht ganz genauso wie für jene am Rest des Körpers.

Sind wir es mehr oder weniger gewohnt, uns um unsere Körpermuskulatur in Form von Sport, Massagen, etc. zu kümmern, wird die Gesichtsmuskulatur oft noch sträflich vernachlässigt. Dabei sind es ganz natürliche Techniken und Rituale, die – ohne große Kosten und Aufwand – das eine oder andere Jahr aus unserem Gesicht zaubern können.

Ganzheitlich betrachtet: Gesichtsyoga

Was Körper, Geist und Seele so offensichtlich guttut, muss wohl auch im Gesicht seine Wirkung entfalten. Gesichtsyoga umfasst Achtsamkeit und Bewusstsein für sich selbst, Spannung und Entspannung und geht damit über reine Gesichtsgymnastik hinaus, wie die Salzburger Face Yoga Expertin und Trainerin Marina Orkic erklärt: „Gesichtsyoga ganzheitlich betrachtet umfasst fünf Elemente: Affirmationen, Atemübungen, Gesichtsmuskeltraining, Massagen und Akupressur.“

Affirmationen.

Sich selbst zu lieben ist das sicherste Mittel zu strahlen. Davon ist auch Marina Orkic überzeugt: „Das Schöne an sich selbst zu erkennen, erzeugt ein Strahlen von innen.“ Affirmationen, stetig wiederholt, prägen sich ins Unterbewusstsein ein und helfen, althergebrachte Glaubenssätze loszuwerden.

Atemübungen und Aufwärmen.

Das Ritual des Gesichtsyogas beginnt mit einigen tiefen Atemzügen, um im Hier und Jetzt anzukommen, zu sich zu finden. Weiter geht es mit Dehnungsübungen für die Schulter- und Nackenmuskulatur und leichten Massagen, um die Durchblutung in Gang zu bringen. „Wo Blut fließt, ist Energie, eine gute Durchblutung regt die Zellerneuerung sowie die Entgiftung an“, so Marina Orkic, „die Massagen aktivieren zudem den Lymphfluss und lockern die Faszien.“

Gesichtsmuskeltraining.

Erst danach geht es an die Übungen, die die Muskulatur straffen und festigen. Wie bei jedem Workout kommt es auch hier auf die Regelmäßigkeit an, das tägliche Training sollte 10 bis 20 Minuten ausgeführt werden, jedoch: „Schon eine Minute ist besser als keine Minute!“ Manche Übungen lassen sich wunderbar in den Alltag integrieren, wesentlich ist, sich niemals auf nur eine Gesichtspartie zu beschränken, sondern alle Muskeln an Stirn und Wangen, um den Mund und am Hals gleichmäßig zu trainieren.

Gesichtsmassage.

Nach getaner „Arbeit“ ist es Zeit für Entspannung. Die trainierten Muskeln werden mit den Fingern sanft massiert und gedehnt. Wesentlich ist es, ein hochwertiges Öl zu verwenden. Marina Orkic empfiehlt Argan-Öl, das für alle Hauttypen gut verträglich ist.