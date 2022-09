Firstfeier am Krallerhof

Bei zünftiger Musik und Sonnenschein feierte am Montagnachmittag Familie Altenberger vom Krallerhof unter Beisein von Stararchitekt Hadi Teherani mit zahlreichen Gästen das Bogenrichtfest des neuen Spas im Krallerhof.

Im Hotel Krallerhof wurde am Montag, den 22. August, ordentlich gefeiert! Das renommierte 5-Sterne-Haus in Leogang wagt sich an ein Großprojekt: ein atemberaubendes Spa, wie es Europa noch nicht gesehen hat. Nach der ersten sechsmonatigen Bau-Etappe dieses Jahrhundertprojekts der Region lud der Krallerhof im Namen der Eigentümerfamilie Altenberger im Rahmen des Firstfestes zu Spanferkel, Bier und Musik, um Stararchitekt Hadi Teherani und den mitwirkenden heimischen Baufirmen und Gewerken zu diesem erfolgreichen Meilenstein zu danken.

Unter den rund 150 Gästen fanden sich Vertreter und Mitarbeiter der mitwirkenden Baufirmen, darunter Empl Bau, Oberhofer, Mayr Dach, Pflasterbau Eder, VertreterInnen aus der Region, NachbarInnen und Freunde des Hauses. Durch das Fest führte Moderator Bernd Cernin.

Bei der offiziellen Begrüßung teilten die Senior Chefs Sepp und Gerhard Altenberger mit Sohn Philipp Altenberger zusammen mit dem vielfach ausgezeichneten Hamburger Architekten Hadi Teherani ihre gemeinsame Idee und Vision zum Projekt des neuen Krallerhof-Spas.

„Wir sind besonders stolz darauf, für dieses Großprojekt fast ausschließlich mit regionalen Firmen, Ressourcen und Materialien zu arbeiten. Und so nicht nur einen architektonischen Meilenstein zu erschaffen, sondern auch einen wirtschaftlichen Impuls für den Salzburger Raum zu geben“, so Gerhard Altenberger.

Alles aus nächster Nähe

„Maximal regional“ lautete die Maxime bei der Auswahl der Baupartner und -materialien, um die Vision in die Realität umzusetzen: Nur zehn Minuten Anfahrtszeit zum Krallerhof benötigt die Firma Oberhofer aus Saalfelden, die den Stahl liefert. Empl Bau aus Mittersill ist der Hochbau-Experte des Projekts. Das Glas für das Spa und speziell für die gesamte Außenglasfront, die teilweise im Boden absenkbar ist, wird ebenfalls in Salzburg hergestellt. Auch die verwendeten Materialien, wie beispielsweise der Rauriser Marmor, haben ihren Ursprung in Salzburg. Für das optische I-Tüpfelchen – die dreidimensionale Holzlamellendecke, die sich über das gesamte Gebäude erstreckt – greift die Firma Pagitsch aus dem Lungau ebenfalls auf österreichisches Lindenholz zurück.

Der Hamburger Stararchitekt Hadi Teherani, der in einem international ausgeschriebenen Ideenwettbewerb 2019 mit seinem Team durch seine außergewöhnliche Idee punktete, beschrieb in einer kurzen Präsentation seine kreative Inspiration mit den Worten: „Der Entwurf war für mich schon immer da, man musste ihn nur erkennen. Ich wusste sofort, was zu tun war.“

Über das neue Spa

In den nächsten Monaten bis zur Eröffnung im Frühjahr 2023 gibt es noch einiges zu tun. Trotzdem ist die Vision bereits klar erkennbar. Ein 50 Meter langer Infinity Pool – platziert in einem Natur-See – lädt zum ausgedehnten Schwimmen in neuen Dimensionen ein. Im 2.500 m2 großen Spa-Bereich befinden sich mehrere Saunen und Wasserflächen mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Vom eindrucksvollen Sonnendeck über den lichtdurchfluteten Yoga-Raum bis hin zum einladenden Café am See findet der Gast Erholung pur! Und das alles bei einem atemberaubenden 360-Grad-Panorama-Blick auf die Pinzgauer und Kitzbüheler Grasberge, den Hochkönig und das Steinerne Meer!

„Es wird ein einzigartiger Platz, der den Hotelgästen ein Erholungserlebnis der besonderen Art verspricht. All das eingebettet in die Hänge unseres Hausberges Asitz. Wir freuen uns, die innovative Tradition unseres Hauses damit in die Zukunft zu führen und unseren Gästen ein Ganzjahreserlebnis bieten zu können! Ganz nach dem Krallerhof-Motto ´Mehr zu geben ist unsere Natur´“, schwärmt Philipp Altenberger, dritte Generation der Hoteliers-Dynastie, über das Werk.

Ein Mehrwert für alle

Neben dem Zugewinn des Erholungswertes für die Gäste, freut sich nicht nur die Region und die Wirtschaft, sondern auch die Natur. Ein 5.500 m2 großer, neu angelegter Natur-See bringt Libellen und Schmetterlinge wieder zurück in den Berghang. Auf einem Drittel der Wasserfläche wird ein Pflanzengürtel angelegt. Das Besondere: Diese Naturoase wird nur ein einziges Mal mit der eigenen Hausquelle befüllt, der natürliche Zyklus von Verdunstung und Niederschlag reguliert dann den Wasserstand von selbst.

Das revolutionäre Bauwerk wird im Frühjahr 2023 fertiggestellt. Ab dann dürfen die Gäste des Krallerhofes eine gänzlich neuartige Sphäre der Regeneration genießen.