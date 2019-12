11 Dez Fashion meets Fuschlsee

Perfekt inszeniert: Das Brautkleid spielt mit den Farben am Steg des Schloss Fuschl, A Luxury Collection Resort & SPA. Outfit inklusive Brautstrauß gesehen bei Besondere Brautmoden Katja Pichler, Bischofshofen.

Das zarte Brautkleid besticht durch fließende Qualität und weiche Stoffe. Fotografiert in der Sissi Suite. Outfit erhältlich bei Glückskleid Katrin Entfellner, Golling. Der Brautstrauß im Vintage-Stil von Blumen-und Gartendesign Brandstätter unterstreicht den filigranen Look des Kleides.

Direkt am türkisblauen Fuschlsee zeigt sich das trägerlose Brautkleid in Kombination mit dem modernen Dreiteiler für den Herrn. Erhältlich bei Fräulein Braut & Der Mann im Anzug, Freilassing.