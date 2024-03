Ein echtes Urlaubsparadies

„Was uns antreibt? Die Beziehungen, die zu unseren Gästen entstehen“, erklärt Familie Reiter. „Viele haben wir aufwachsen sehen, viele haben uns aufwachsen sehen. Der Neubergerhof ist das ‚Wir kommen wieder‘ Hotel in der Biografie vieler Urlauber. Über die Jahre zum Fixpunkt geworden, ein Sehnsuchtsort voll guter Erinnerungen.

Wir sagen nicht ‚Auf Wiedersehen‘ – wir sagen ‚Bis zum nächsten Mal‘.“

Zertifiziertes Wanderhotel, Familienhotel, Wellnessrefugium, Winter-Aktiv-Basis, Kulinarik-Hot-

spot: Eingebettet in eine Vielzahl von Möglichkeiten, den Tag nach eigenen Wünschen zu gestalten. Kuschelig und faul, oder naturnah und aktiv: Der Neubergerhof gibt jedem Gast seinen Raum.

Einfach gut

Kulinarische Genüsse spielen im Neubergerhof eine zentrale Rolle. Ohne Superlative. Kann es nicht einfach nur gut sein? Wie aus simplen Zutaten kreative Gerichte entstehen, beweist das Küchenteam Tag für Tag. Die umliegenden Lieferanten bürgen für höchste Qualität. „Kulinarik ist unsere Art, den Stolz auf die Heimat auszudrücken!“, so Familie Reiter. Mit Zutaten aus der nächsten Umgebung und viel Demut vor dem Geschenk der intakten Natur, die all das liefert.

Zwischen Abenteuer und Entspannung

Auf die Frage: Was machen wir heute? bietet der Neubergerhof jede Menge Antworten für gemeinsame Erlebnisse oder individuellen Spaß. Denn das 4-Sterne Hotel ist vieles: Wanderhotel, Bikehotel, Familien- und Aktivhotel für Bogenschützen, Reiter, Kletterer und Naturliebhaber, Zentrale im Aktiv- & Familienurlaub, kurz: das ideale Urlaubsdomizil in einzigartiger Alleinlage in den Salzburger Alpen.

Hier bekommt der Familienurlaub eine neue Dimension: Abenteuer. Freunde. Kinderlachen. Im Kinderklub, am Bach, im Wald, im Indianerdorf, beim Reiten, am Bauernhof samt Streichelzoo, beim Alpaka-Spaziergang, beim Ballspiel in der Multimediahalle – das Ziel ist stets dasselbe: strahlende Kinderaugen. Und sind die Kinder zufrieden, sind die Erwachsenen entspannt.

Vormittags am Berg, nachmittags in der Sauna oder am Outdoor-Infinity-Pool mit Cocktail auf der Liegewiese. Denn neben Action gibt es wohltuende Momente zum Abschalten. Wellness findet hier drinnen und draußen statt. Der Entschleunigung ein Stück entgegen schwimmen im Indoor- oder Outdoor-Infinity-Pool. Die wahre Kunst des Abschaltens offenbart sich zwischen Panoramablick, den weichen Betten und schwebenden Liegen der Wohlfühloase.

Endlich Familienzeit nachholen

Das Erfolgsrezept heißt: Abwechslung für die Kleinen, Erholung für die Großen. Ein echtes Refugium, würden Ruhesuchende sagen. Wir sagen: ein unverfälschter Rückzugsort, den man nur deshalb verlässt, damit man wieder zurückkommen kann. Orte wie der Neubergerhof streicheln die Seele: Wo sich die Welt noch im Lot anfühlt, wo man EINFACH ZUFRIEDEN SEIN kann.