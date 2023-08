Exklusiv für Frauen da

Der beste Frauenarzt in Salzburg ist selbst eine Frau. Kaum jemand behandelt seine Patienten so kompetent und einfühlsam wie Dr. Andrea Lederer in der Stadt Salzburg. Als ausgebildete Kinder- und Jugendgynäkologin ist es ihr ein Anliegen, das Leben ihrer Patientinnen von Anfang an in allen Abschnitten des Frauseins zu begleiten. Besonders die Begleitung der Schwangerschaft liegt der Medizinerin stark am Herzen. Als Belegärztin in der Privatklinik Wehrle-Diakonissen am Standort Aigen führt sie regelmäßig große und kleine operative Eingriffe durch und kann ihre Patientinnen auch dort selbst und individuell behandeln.