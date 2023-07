Volles Programm an einem Wochenende

Dabei muss es nicht immer pur sein. Tonics verschiedener Produzenten aus dem In- und Ausland sind ebenfalls bei dem Festival vertreten. So wird aus einem vorsichtigen Probieren schnell ein entspanntes Zurücklehnen mit hervorragenden Longdrinks und Livemusik. Catering kommt – ganz dem Zeitgeist entsprechend – aus zahlreichen Foodtrucks, die mit regionalen Schmankerln und internationaler Küche aufwarten. Besonderes Highlight dieses Jahr: Bootstouren mit Live Djs. Bei diesen Gin-Tastings auf dem Wasser lässt sich eine der schönsten Gegenden des Salzkammerguts besonders genießen.

Ein Event für die Region

Auch wenn der Name Programm ist: Den Veranstaltern ist vor allem wichtig, Regionalität eine Plattform zu bieten. Viele Marken haben ihren Sitz in Oberösterreich. Andere kommen aus Südtirol oder dem Burgenland. Gerade diese Mischung macht das Verkosten – und Vergleichen – so spannend. Das Konzept fand bereits im Vorjahr reichlich Anklang; mehr als 5000 Besucher aus ganz Österreich und Süddeutschland nahmen den Weg auf sich. Dieses Jahr werden mehr als doppelt so viele erwartet.

Wer steht hinter GIN&FOOD?

Hervorragende Qualität und tolle Locations, so lässt sich die Formel für die Events der Veranstalter beschreiben. Rico Witzger besucht seit Jahren mit seiner eigenen Marke THE GIN fast jedes Wochenende selbst Messen in Österreich und Deutschland. Manuel Holzinger war bereits vor der Gründung seines eigenen Eventunternehmens jahrelang in der Veranstaltungszene unterwegs. Für das GIN&FOOD Festival legen wir Wert darauf, den Auflagen für ein GREEN EVENT zu entsprechen. Gemeinsam mit dem Klimabündnis Oberösterreich wurden Lösungen gefunden, um den Naturraum Mondsee so wenig wie möglich zu belasten.

Namhafte Sponsoren wie BWT, Sparkasse oder RedBull unterstützen das Festival bereits.