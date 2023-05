Back from Space

Was passiert, wenn zwei Musiker eine Tournee in den USA geben und dort den Craft-Beer-Himmel vorfinden? Sie hängen die Musik an den Nagel und beginnen Bier zu brauen. So geschehen bei Peter Kreyci und Phil Zezula. Ganz konnten sie ihr Ding mit der Musik aber nicht lassen, also überlegten sie sich, wie wohl ein Song schmecken würde, wenn er ein Bier wäre. Um ganz sicher zu gehen, beschallen sie es mit dem passenden Song, damit das Bier den richtigen Groove bekommt. Was dabei herauskam war ein Doppel-Staatsmeistertitel der Hobbybrauer und Österreichs erstes Indie-Music-Pale-Ale. Wer sich eine Flasche Back from Space aufmacht, dem springen Marille, Maracuja und Mango in die Nase. Ein so frisches und sommerliches Bier findet man kein zweites Mal und was man dazu hört; ist eh klar, den gleichnamigen Song von den Steaming Satellites.