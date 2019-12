10 Dez Ciao Herr Bär!

13 Jahre dem Abschuss von Problembär Bruno streift wieder ein Bär durch Bayerns Wälder. Nicht weit von Schloss Linderhof entfernt, im Graswangtal in den Ammergauer Alpen, ist er in eine Wildtier-Fotofalle getappt.

Ansonsten hat ihn noch niemand zu Gesicht bekommen. Er hält sich von Menschen fern, er meidet Siedlungen und landschaftlich genutzte Flächen. Der junge Bär scheint eher zurückhaltend zu sein. Wahrscheinlich ist er auf der Suche nach einem Weibchen.

Bis zum Jahr 2006 war Bayern bärenfrei. Im Jahr 1835 wurde damals im oberbayerischen Ruhpolding der letzte Bär in Deutschland erschossen. Etwa 50 Jahre später ging es auch den Wölfen an den Kragen. Bis Bruno kam. Er tappte aus dem italienischen Trentino herüber. Er riss Schafe und Hühner und verwüstete Bienenstöcke. Seine fehlende Scheu vor Menschen alarmierte die Verantwortlichen. Wochenlang jagten bayerische und österreichische Behörden, Jäger und sogar finnische Hunde Bruno. In einigen Gewehrläufen steckte da noch Betäubungsmittel und der WWF versuchte, den Braunbären mit einer Lebendfalle zu fangen. Vergeblich. Immer wieder bekamen Spaziergänger und Radfahrer das Wildtier zu Gesicht. Schließlich wurde Braunbär Bruno in der Nacht zum 26. Juni 2006 in der Nähe des Spitzingsees von Jägern erschossen.

Im Gegensatz zum gefräßigen Artgenossen Bruno scheint der neue Bär – der übrigens auch wieder aus Italien nach Bayern gekommen sein soll – wohl eher schüchtern, unauffällig und auf der Suche nach einem Weibchen zu sein, wie das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) mitteilte. Behörden, Interessensverbände und Vertreter von Nutztierhaltern wurden informiert. Bayern ist nach Aussage des LfU mit einem Managementplan auf diese Situation vorbereitet. Es sei nicht zu erwarten, dass Bären sich in Bayern dauerhaft ansiedeln, heißt es. Finden sie keine Partnerin, würden sie wieder in ihre Heimat zurückkehren.