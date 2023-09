Die alten Hoteliers-Dynastien

In den 1880ern gab es zwei Hoteliersgroßdynastien, die fortan die Geschicke des Gasteiner Tourismus für viele Jahre bestimmen sollten. Die altehrwürdige Familie Straubinger, die das 1840 erbaute Hotel Straubinger ihr Eigen nannte und damit direkt am schon damals berühmten Wasserfall das erste Haus am Platze führten. Die Straubinger kamen als Wildschütz zu den bekannten Weitmoserfürsten nach Hofgastein und mauserten sich in der Folge zu Großgrundbesitzern. „Der Newcomer war meine Familie, die Windischbauer, die sich dann über Jahrzehnte mit den Straubingers befetzt haben“, erinnerte sich Nonno Kaltenbrunner an seine bewegte Familiengeschichte. Sein Urahn Alois Windischbauer kam als 21-Jähriger als gelernter Kaufmann nach Gastein. „1861 war damals genau der Beginn des großen Aufschwunges und er hat erkannt, dass man da was verdienen kann. Er stellte gegenüber der Villa Solitude eine Holzbude auf und verkaufte Souvenirs und Plunder. Aber als er eine Wechselstube gegenüber dem Hotel Straubinger, wo früher das Fotogeschäft Maringer war, eröffnete, kam er richtig zu Geld. Das zumeist adelige internationale Publikum kam aus aller Herren Länder und deren Bedienstete legten nicht allzu viel Wert auf korrekte Wechselkurse. Schnell hatte er so viel beisammen, dass er das heutige Hotel Elisabethpark erbauen konnte und weil er Kaufmann war, kam dort wo heute das Café Sissi ist, ein Kaufmannsladen hinein“, erzählt Nonno Kaltenbrunner aus der Familiengeschichte. Ein Paar Jahre später konnte der schlaue Kaufmann schon das nächste Hotel errichten lassen, das Grand Hotel Gasteinerhof. „Im Hotel Elisabethpark wohnte damals ein Herr Hirt, der war Bahnunternehmer in Deutschland. Der Windischbauer und der Hirt verstanden sich so gut, dass sie ihre Kinder, meine Großeltern, miteinander verheirateten und ihnen ein Großunternehmen in Gastein aufbauen wollten. Dann haben sie Grundstücke gekauft, vom alten Gasteinerhof bei der Pfarrkirche Bad Gastein bis hinein ins Kötschachtal. Dort haben sie dann den Habsburgerhof gebaut“, erzählt Nonno Kaltenbrunner weiter.