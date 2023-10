Die gnadenlosen Strecken

Österreich, mit seinen majestätischen Alpen und hügeligen Landschaften, bietet Ultracyclisten einige der anspruchsvollsten Herausforderungen weltweit. Die Bergpässe, darunter der Großglockner und das Timmelsjoch, sind Legenden unter den Extremsportlern. Die steilen Anstiege und kurvenreichen Abfahrten erfordern absolute Konzentration und körperliche Höchstleistungen. Hier gibt es keine Zeit, die Aussicht zu bewundern, denn man kämpft gegen die Uhr und die eigenen Grenzen. „Du findest in Europa nichts, was so lang bergauf geht wie der Glockner von Heiligenblut. Die Herausforderung ist, dass man nie weiß, ob man tags oder nachts am Glockner ankommt. Wenn du deine letzte Schlafpause vor 20 Stunden hattest und total ausgepowert Heiligenblut erreichst und dann noch die ganze Nacht über den Glockner vor dir hast, dann fordert dich das bis zum Letzten“, so Dominik Meierhofer. Der Salzburger ist inzwischen ein wettkampferfahrener Fahrer, der sein ganzes Leben nach den Wettbewerben ausrichtet. Profis gibt es in diesem Sport keine, jeder geht daneben noch einem Brotberuf nach, trotzdem kann er sich der Faszination nicht entziehen, erzählt der 28-Jährige: „Das ist wie eine Sucht. Der Moment, wenn du total fertig bist und gar nicht mehr aufs Rad willst und du trotzdem weiterfährst. Oft geht es dir ziemlich dreckig, aber du gibst einfach nicht auf.“ Die Faszination besteht zum einen aus der Herausforderung des durchgängigen Fahrens, zum anderen aus dem Langstreckenerlebnis. „Am Vormittag, wenn du noch frisch bist, nimmst du viel von der beeindruckenden Landschaft mit, am Nachmittag kommt dann der Tunnelblick und es geht nur mehr ums Treten. Abends fallen dir am Rad die Augen zu und du führst Selbstgespräche, um nicht einzuschlafen. Es ist der totale Kampf mit dir selbst“, fasst Dominik seine Erfahrungen zusammen.