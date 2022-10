Alles aus einer Hand

Die Franz Kloiber GmbH bietet von der Wasserleitung bis zur Fliese alles aus einer Hand. Mit persönlicher Betreuung und über 60 Jahre Erfahrung ist das Traditionsunternehmen die erste Wahl von der Planung bis zum ersten wohlig-warmen Vollbad.

Wer den geräumigen Schauraum in St. Gilgen betritt, fühlt sich zwischen Kachelöfen, Fliesen, Armaturen und bei der modernen 3D Badezimmerplanung sofort gut aufgehoben. 1955 gründete Großvater Franz eine kleine Installationsfirma, heute bietet das gleiche Unternehmen um Chefin Gabriele Kloiber einen Komplettservice rund um Badezimmer, Wasser und Heizung. Inzwischen ist auch Sohn Maximilian, der gerade seine Meisterausbildung begonnen hat, mit im Betrieb und trägt die Tradition stolz weiter.





Die Firma verbindet Handwerk und Design mit einem Auge fürs Detail. „Früher wurde das Bad gern als Nasszelle bezeichnet und so sahen die Bäder oft auch aus. Heute ist es Lebensraum – Körperhygiene und Erholung für alle Sinne bilden eine wunderbare Symbiose”, erzählt die Meisterin, die stets die neuesten Trends im Blick behält und verrät: „Momentan sind Dampfduschen mit integriertem Infrarotheizpaneel sehr gefragt.”

„Unser All-Inclusive Angebot an die Kunden lautet: Sie machen Urlaub, wir renovieren!” Dass dieser Satz wirklich aus der Praxis stammt, wird am Kundenstamm ersichtlich. Zahlreiche Wohnungs- und Hausbesitzer im Salzkammergut nutzen den Service seit Jahren und hinterlegen den Schlüssel beim Bäderprofi, um am Ende des Umbaus zurückzukommen und ihr Traumbad in Empfang zu nehmen. Nur wer alles aus einer Hand bietet, kann seinen Kunden einen so umfangreichen Service liefern.

Egal ob es um solide Handwerksarbeit oder um modernste Badezimmertrends geht, mit der Franz Kloiber GmbH gibt es alles aus einer Hand.





Anzeige