Alexander-Technik – seinen Körper kennenlernen

Kopf, Hals und Rumpf Balance

Das Zusammenspiel von Kopf, Hals und Rumpf ist in der Alexander-Technik von besonderer Bedeutung, denn es ist entscheidend für eine verschleißfreie und gelöste Steuerung des gesamten Bewegungsapparates. Unabhängige Studien zeigen, dass beispielsweise ein zu weit nach vorne gestreckter Kopf eine grundsätzlich gebücktere Körperhaltung auslöst und diese geht oft mit einer Reihe von chronischen Beschwerden einher. Wie weit dies unser Denken beeinflusst, zeigt eine andere Studie, die Hinweise darauf entdeckte, dass Menschen mit vorgestreckter Kopfhaltung verstärkt dazu tendieren, eine geringere Impulskontrolle zu haben und somit zu schnell und unkoordiniert auf einen Stimulus reagieren. (Zur Studie geht’s hier) In der Alexander-Technik wird deshalb an der optimalen Ausrichtung von Kopf, Hals und Rumpf gearbeitet, um den Körper wieder in einen mühelosen Zustand zu bringen. Das resultiert in einer gesteigerten Körperwahrnehmung und in einem verbesserten Entscheidungspotential.